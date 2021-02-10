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Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України

Сьогодні 22:57 232 0
У змагання зі стрибків у висоту заявилися Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України
#Магучіх, #Левченко

Джерело - suspilne.media.

На чемпіонаті України з легкої атлетики у закритих приміщеннях відбулась кваліфікація зі стрибків у висоту серед жінок.

Кваліфікація жіночої висоти пройшла у перший змагальний день. У фінал повинні були потрапити вісім найкращих спортсменок із 11 заявлених.

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В української рекордсменки Ярослави Магучіх виникли проблеми у перший день змагань. Вона розпочала виступи на чемпіонаті України одразу з висоти 1.80 метри. І змогла її подолати лише за підсумками останньої спроби. Магучіх двічі чіпляла планку ногами під час стрибка, але третю спробу провела без проблем.

Також, кваліфікацію подолала Юлія Левченко.

Чемпіонат України
Стрибки у висоту
Жінки, Кваліфікація
10 лютого
1. Юлія Чумаченко (Донецька область) - 1.80 м;
2. Юлія Левченко (Київ) - 1.80 м;
3. Ірина Геращенко (Київ) - 1.80 м;
4. Бусе Савашкан (Туреччина) - 1.80 м;
5. Лілія Клінцова (Харківська область) - 1.80 м;
6. Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область) - 1.80 м;
7. Оксана Окунєва (Полтавська область) - 1.80 м;
8. Ілона Заскалько (Львівська область) - 1.75 м.

Фінал стрибків у висоту на чемпіонаті Україні відбудеться у четвер, 11 лютого.

Нагадаємо, Магучіх встановила феноменальний рекорд - до світового забракло 3 см.

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