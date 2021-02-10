Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України

Джерело - suspilne.media.
На чемпіонаті України з легкої атлетики у закритих приміщеннях відбулась кваліфікація зі стрибків у висоту серед жінок.
Кваліфікація жіночої висоти пройшла у перший змагальний день. У фінал повинні були потрапити вісім найкращих спортсменок із 11 заявлених.
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В української рекордсменки Ярослави Магучіх виникли проблеми у перший день змагань. Вона розпочала виступи на чемпіонаті України одразу з висоти 1.80 метри. І змогла її подолати лише за підсумками останньої спроби. Магучіх двічі чіпляла планку ногами під час стрибка, але третю спробу провела без проблем.
Також, кваліфікацію подолала Юлія Левченко.
Фінал стрибків у висоту на чемпіонаті Україні відбудеться у четвер, 11 лютого.
Нагадаємо, Магучіх встановила феноменальний рекорд - до світового забракло 3 см.