Магучіх встановила феноменальний рекорд - до світового забракло 3 см

Українка встановила кілька рекордів

Джерело - Чемпіон.

19-річна українка Ярослава Магучіх вписала своє ім'я в історію легкої атлетики та українського спорту, показавши феноменальний результат на турнірі в Банська Бистриця (Словаччина).

Ярославі підкорилася висота у 2,06 м! Цим стрибком Магучіх встановила кілька рекордів:

Відтепер 206 см - новий національний рекорд України в приміщенні.

Ця висота - четверта в історії легкої атлетики (і третя в закритих приміщеннях).

Результат Магучіх став найкращим в історії серед спортсменів до 20 років.

До речі, друге місце на цих змаганнях посіла Юлія Левченко з результатом 196 см.

Раніше, Магучіх претендує на звання легкоатлетки місяця в Європі.