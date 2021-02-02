Магучіх претендує на звання легкоатлетки місяця в Європі

Українська стрибунка увійшла в четвірку претендентів

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла в четвірку претенденток на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі.

Про це повідомляє European Athletics.

Крім Магучіх, на нагороду претендують британський спринтер Діна Ешер-Сміт, нідерландка Фемке Бол і ще одна британська бігунка, Кілі Ходгкінсон. Голосування триватиме до 5 січня.

У січні Магучіх повторила рекорд України в приміщенні (2,02 м на Різдвяних стартах у Києві) і виграла міжнародні змагання в італійському Удіне.