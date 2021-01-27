Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії

Українці з першої спроби підкорилась висота у 2 метри

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відкрила міжнародний сезон перемогою на змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.

Про це повідомляє uaf.org.ua.

На змаганнях UdinJump Development українка з першої спроби подолала 2,00 метри.

В Удіне Магучіх забезпечила собі перемогу на висоті 1,96 м, яку з трьох спроб не подолала італійка Алессія Трост. Натомість українка впоралася з нею з першою разу, як і з наступною – 2,00 м. Після цього Ярослава виконала три спроби на 2,03. І хоч друга з них була особливо близькою до успіху, планка все ж не встояла.

Нагадаємо, Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах.