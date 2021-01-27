 Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії | Легка атлетика | Champion.com.ua
Мій профіль
Матч Динамо з Брюгге відбудеться без глядачів
Сьогодні 11:24 1468
Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії
Сьогодні 18:24 570
Анкарагюджю веде переговори щодо трансферу Гармаша
Сьогодні 14:09 631
Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:21 1414
Суркіс назвав зарплату Лобановського у Динамо
Сьогодні 12:41 2927
Постол: Готовий провести бій з Лопесом
Сьогодні 11:33 937
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 11:01 5379
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48
Сьогодні 09:55 8366
Суркіс: Ми з братом просто врятували Динамо, якого вже не було б
Сьогодні 06:10 1247
Тухель - новий головний тренер Челсі
Вчора 20:23 870
Блоги
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48 Валерій Ручка
Сьогодні 09:55 8364
Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт
Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 642
Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом
Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом Valeriy Ruchka
Вчора 15:36 718
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:59 734
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням Valeriy Ruchka
Вчора 10:24 4688
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу Valeriy Ruchka
25.01.2021 22:02 3216
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
25.01.2021 15:36 1246
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
25.01.2021 15:05 3836 2
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом Valeriy Ruchka
25.01.2021 14:24 511
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду Valeriy Ruchka
25.01.2021 10:45 4204 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:57 Футбол Чотири гравці Динамо перейшли у Чорноморець 510
19:45 Легка атлетика Російський чемпіон попався на допінгу 735
19:44 Блог Маліновський забив у ворота Лаціо в Кубку Італії 252
19:30 Футбол Рух обіграв Раднік у контрольному матчі 206
19:17 Футбол Ігало покинув Манчестер Юнайтед 161
18:57 Футбол Роналду пропустить матч Кубка Італії 193
18:54 Беттінг Промокод Мостбет 123
18:47 Футбол Рекордний трансфер в історії: Карпати продали Хланя у Зорю 1140
18:37 Беттінг Промокод Ggbet 139
18:24 Легка атлетика Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії 570
18:10 Футбол Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч з Лаціо 346
18:09 Беттінг Промокод Марафонбет 168
17:55 Біатлон Прима став шостим в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи 467
17:47 Футбол Український захисник перейшов у Пюнік 448
17:39 Блог Мар'яне, ти що робиш? Мехелен прокоментував гру Шведа 1011
17:30 Футбол Олімпік зіграє спаринг з Минаєм 210
17:18 Футбол Піолі: Ібрагімович вибачився за свою поведінку 427
16:56 Баскетбол Прометей здобув другу перемогу в Європейській жіночій баскетбольній лізі 288
16:45 Футбол Рома хоче обміняти Джеко на Жіру 345
16:28 Футбол В УЄФА спростували зміну формату Євро-2020 408
16:10 Футбол Збірна України зіграє спаринг з Болгарією 534
15:55 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн чоловічий спринт 523
15:40 Футбол Інгулець - Македонія Гьорче Петров 2:0. Огляд матчу 298
15:25 Футбол Турецький клуб покараний за борг перед Шахтарем 587
15:09 Бокс Перенесено бій Богачук - Адамс 389

Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії

Сьогодні 18:24 570 0
Українці з першої спроби підкорилась висота у 2 метри
Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії
#Магучіх

Джерело - uaf.org.ua.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відкрила міжнародний сезон перемогою на змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.

Про це повідомляє uaf.org.ua.

На змаганнях UdinJump Development українка з першої спроби подолала 2,00 метри.

В Удіне Магучіх забезпечила собі перемогу на висоті 1,96 м, яку з трьох спроб не подолала італійка Алессія Трост. Натомість українка впоралася з нею з першою разу, як і з наступною – 2,00 м. Після цього Ярослава виконала три спроби на 2,03. І хоч друга з них була особливо близькою до успіху, планка все ж не встояла.

Нагадаємо, Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах.

Коментарі ()