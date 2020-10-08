Встановлено два світові рекорди на івенті у Валенсії

Джошуа встановив третій світовий рекорд за рік

Джерело - Чемпіон.

Відразу два світові рекорди було встановлено на треку на вчорашньому вечірньому івенті в іспанській Валенсії.

Про це повідомляє school.nogibogi.com.

Спочатку Летесенбет Гідей з Ефіопії пробігла 5 000 метрів за неймовірних 14:06.62, що більш ніж на 4,5 секунди краще часу її співвітчизниці Тірунеш Дібаба у 2008 році.

А потім Джошуа Чептегей побив рекорд Кененіса Бекеле на десятці. Рекорд тримався з 2005 року. Фантастичне досягнення Джошуа - 26: 11.00, він покращив час Бекеле трохи більше ніж на 6 секунд з половиною. І це його третій світовий рекорд за рік!

Раніше, українка потрапила до ТОП-10 Лондонського марафону.