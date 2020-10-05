Українка у ТОП-10 Лондонського марафону

Дар'я Михайлова показала найкращий результат у кар'єрі

Українська легкоатлетка Дар'я Михайлова стала дев'ятою у жіночому забігу Лондонського марафону.

Про це повідомляє Суспільне.

Михайлова подолала дистанцію за 2 години 27 хвилин і 29 секунд. Українка відстала від переможниці на 8 хвилин і 31 секунду.

Попередній найкращий результат в кар'єрі Михайлової - 2:28:15, який Дар'я продемонструвала в Білій Церкві у жовтні 2019-го року.

Результати Лондонського марафону:

1. Брігід Косгей (Кенія) - 2:18.58

2. Сара Холл (США) - 2:22.01

3. Рут Чепнгетіч (Кенія) - 2:22.05

4. Ашет Бекері (Ефіопія) - 2:22.51

5. Алему Мегерту (Ефіопія) - 2:24.23

6. Моллі Сейдл (США) - 2:25.13

7. Герда Стейн (ПАР) - 2:26.51

8. Шинейд Дайвер (Австралія) - 2:27.07

9. Дар'я Михайлова (Україна) - 2:27.29

10. Волари Джемелі (Кенія) - 2:28.18

Нагадаємо, у Харкові помер учасник міжнародного марафону.