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Українка у ТОП-10 Лондонського марафону

Сьогодні 18:45 508 0
Дар'я Михайлова показала найкращий результат у кар'єрі
Українка у ТОП-10 Лондонського марафону
#Михайлова, #Лондон

Джерело - suspilne.media.

Українська легкоатлетка Дар'я Михайлова стала дев'ятою у жіночому забігу Лондонського марафону.

Про це повідомляє Суспільне.

Михайлова подолала дистанцію за 2 години 27 хвилин і 29 секунд. Українка відстала від переможниці на 8 хвилин і 31 секунду.

Попередній найкращий результат в кар'єрі Михайлової - 2:28:15, який Дар'я продемонструвала в Білій Церкві у жовтні 2019-го року.

Результати Лондонського марафону:

1. Брігід Косгей (Кенія) - 2:18.58
2. Сара Холл (США) - 2:22.01
3. Рут Чепнгетіч (Кенія) - 2:22.05
4. Ашет Бекері (Ефіопія) - 2:22.51
5. Алему Мегерту (Ефіопія) - 2:24.23
6. Моллі Сейдл (США) - 2:25.13
7. Герда Стейн (ПАР) - 2:26.51
8. Шинейд Дайвер (Австралія) - 2:27.07
9. Дар'я Михайлова (Україна) - 2:27.29
10. Волари Джемелі (Кенія) - 2:28.18

Нагадаємо, у Харкові помер учасник міжнародного марафону.

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