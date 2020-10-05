Українка у ТОП-10 Лондонського марафону

Джерело - suspilne.media.
Українська легкоатлетка Дар'я Михайлова стала дев'ятою у жіночому забігу Лондонського марафону.
Про це повідомляє Суспільне.
Михайлова подолала дистанцію за 2 години 27 хвилин і 29 секунд. Українка відстала від переможниці на 8 хвилин і 31 секунду.
Попередній найкращий результат в кар'єрі Михайлової - 2:28:15, який Дар'я продемонструвала в Білій Церкві у жовтні 2019-го року.
Результати Лондонського марафону:
1. Брігід Косгей (Кенія) - 2:18.58
2. Сара Холл (США) - 2:22.01
3. Рут Чепнгетіч (Кенія) - 2:22.05
4. Ашет Бекері (Ефіопія) - 2:22.51
5. Алему Мегерту (Ефіопія) - 2:24.23
6. Моллі Сейдл (США) - 2:25.13
7. Герда Стейн (ПАР) - 2:26.51
8. Шинейд Дайвер (Австралія) - 2:27.07
9. Дар'я Михайлова (Україна) - 2:27.29
10. Волари Джемелі (Кенія) - 2:28.18
Нагадаємо, у Харкові помер учасник міжнародного марафону.