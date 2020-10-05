У Харкові помер учасник міжнародного марафону

Учасник Харківського міжнародного марафону втратив свідомість під час змагання і помер у лікарні.

Про це повідомляють організатори заходу.

Бігун Євген Колєров втратив свідомість на дистанції 21,1 км.

"Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену, й швидка прибула на місце за кілька хвилин. Але у лікарні серце Євгена перестало битися. Ми приносимо співчуття близьким, родичам та дружині", - йдеться у повідомленні.