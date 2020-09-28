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Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери Valeriy Ruchka
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Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери

Сьогодні 08:34 Valeriy Ruchka 173 0
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери

Свого часу він переміг Кіпчоге! Так-так, того самого, що зараз є рекордсменом світу з марафону та неофіційно вибіг його з 2-х годин.

Він багато років професійно займався легкою атлетикою, але лише після 40-ка років, та й ще в карантин пробіг свій перший марафон. З другої спроби.

Після завершення легкоатлетичної кар’єри він не кинув спорт, а ще більше заглибився в цю сферу.

Іван Гешко - гість нового епізоду подкасту Пейсмейкери.

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