20-річний швед Арман Дюплантіс на турнірі в Торуні підкорив висоту 6.17 метрів, що стало світовим рекордом.

Це досягнення прокоментував президен НОК України та рекордсмен зі стрибків з жердиною Сергій Бубка, який свого часу став автором рекорду, підкоривши позначку в 6.15.

"Дюплантіс побив світовий рекорд зі стрибків з жердиною, фантастична робота. Мої щирі вітання Арману. Чудово, що в легкій атлетиці є такі таланти. Рухайся вище", - написав Бубка в Twitter.

6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics

Indoor Tour meeting in Torun!



Fantastic job!



My sincere congratulations to Armand and his parents!



It's great athletics has got such talents.



Good luck!

Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo