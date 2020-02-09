 Бубка прокоментував світовий рекорд у стрибках із жердиною. ФОТО | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Бубка прокоментував світовий рекорд у стрибках із жердиною

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Бубка прокоментував світовий рекорд у стрибках із жердиною
#Бубка

Джерело - Чемпіон.

20-річний швед Арман Дюплантіс на турнірі в Торуні підкорив висоту 6.17 метрів, що стало світовим рекордом.

Це досягнення прокоментував президен НОК України та рекордсмен зі стрибків з жердиною Сергій Бубка, який свого часу став автором рекорду, підкоривши позначку в 6.15.

"Дюплантіс побив світовий рекорд зі стрибків з жердиною, фантастична робота. Мої щирі вітання Арману. Чудово, що в легкій атлетиці є такі таланти. Рухайся вище", - написав Бубка в Twitter.

Відзначимо, що ще один рекорд Бубки - 6.14 метрів у відкритих приміщеннях - досі ніхто не побив.

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