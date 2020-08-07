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Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ

Сьогодні 08:16 Андрій Твердохліб 557 0
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні в бігу на 1500 м Ірина Ліщинська представила власну програму на вибори президента федерації легкої атлетики України.

"Шановна легкоатлетична спільнота!
10 жовтня 2020 року відбудеться звітно-виборна конференція Легкої Атлетики України (ФЛАУ), на якій буде обиратися новий Президент і все керівництво ФЛАУ.
Як я і заявляла, я йду на вибори як кандидат в Президенти. І це вперше в історії незалежної України, коли жінка претендуватиме на цю посаду. Я сподіваюся на дуже важливий і потужний ресурс, як підтримка всеукраїнського легкоатлетичного співтовариства.

Настав час змін. Час оновити нашу організацію для наступного покоління. Якщо ми прагнемо змін на краще в майбутньому, то повинні взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в легкій атлетиці України, повинні стати цими змінами вже сьогодні. Якщо у тих, хто знаходиться в одному кораблі, різняться цілі, пріоритети та напрямки, то кожен буде гребти веслами в різні боки, що залишить всіх на місці, або ж корабель припливе не туди, куди планували. Ми повинні спільними зусиллями впроваджувати стандарти найкращої практики управління та забезпечення ФЛАУ, щоб зробити її сучасною та прогресивною. І від того, наскільки злагоджена команда, залежить те, наскільки швидко і скоординовано вона готова діяти і реагувати на те, що відбувається. Від команди залежить, як буде далі рухатися корабель під назвою ФЛАУ.

Дуже важливо розуміти, якого капітана ви оберете, тому що ви робите майбутній вибір для тисяч дітей, спортсменів, тренерів, фахівців в легкій атлетиці. Ви відповідальні перед усіма за свій вибір і за мотиви, якими керувались, роблячи цей вибір.

Наявний стан справ у Громадській Спілці “Легка Атлетика України” (ФЛАУ) показує, що всередині самої спілки існують межі та бар'єри, які відокремлюють нас не тільки від навколишнього середовища, але й один від одного. Відсутність прозорості та зрозумілих для усіх її членів “правил гри” у процесах діяльності — це один з факторів, що стримує розвиток ФЛАУ та призводить до недовіри, розрізненості та відсутності прогресу. Коли процес прозорий та зрозумілий для всіх, хто знаходиться в ньому, простіше розібратися, як він функціонує. Досягнувши прозорості процесу, ми зможемо не лише спростити його, але й привернути увагу відповідальних за прийняття рішень. Будь-яке прийняте рішення має сприяти досягненню загальних стратегічних цілей та відповідати місії та цінностям ФЛАУ. Я йду на вибори тільки тому, що хочу якісних змін в легкій атлетиці України і по іншому я не можу. І тільки об'єднавшись, ми зможемо спільними зусиллями вивести легку атлетику на новий рівень", - написала уславлена українська легкоатлетка в Facebook.

Повністю з програмою Ліщинської можна ознайомитись ТУТ.

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