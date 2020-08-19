Левченко та Магучіх оформили золотий дубль на змаганнях у Польщі

Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибунки в висоту Юлія Левченко та Ярослава Магучіх здобули перше та друге місце на Меморіалі Ірени Шевінської у польському Бидгощі.

Загалом у змаганнях стартувало дев'ять атлеток, але планку на висоті 1.88 метра змогли підкорити лише дві українки. Відтак, уся подальша боротьба за перемогу в секторі розгорнулася між Левченко та Магучіх.

Ярослава та Юлія почергово взяли планки на висоті 1.91 м, 1.94 м та 1.97 м, перевага в заочній боротьбі за лідерство була в Магучіх, яка взяла усі три висоти з першої спроби. Урешті-решт, вирішальною стала висота 2 метри - Юлія Левченко змогла підкорити її з третьої спроби, тоді як Ярослава Магучіх тричі не взяла висоти.

Здобувши перемогу, Левченко спробувала підкорити висоту 2.04 метра, але безуспішно.

На вихідних Ярослава Магучіх перемогла Юлію Левченко на першому етапі Діамантової ліги: тоді Магучіх виграла змагання, а Левченко фінішувала другою. У неділю українки змагатимуться знову: на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Результати:

1. Юлія Левченко (Україна) - 2.00 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.97 м

3. Дженелл Шепер (Ямайка) - 1.85 м

3. Леверн Спенсер (Сент-Люсія) - 1.85 м