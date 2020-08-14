Джерело - Чемпіон.
Українка Ярослава Магучіх посіла перше місце на першому етапі Діамантової ліги після карантину, який відбувся у Монако.
Вона показала результат 1.98. Другою стала інша Україна Юлія Левченко з аналогічним результатом, але більшою кількістю спроб.
Етап Діамантової ліги
Монако
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98
2. Юлія Левченко (Україна) - 1.98
3. Жанель Шепер (Сент-Люсія) - 1.88
Нагадаємо, Магучіх мріє про світовий рекорд і медаль Олімпіади.
Раніше Магучіх удостоїлася звання Заслуженого майстра спорту України.