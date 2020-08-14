Вона показала результат 1.98

Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх посіла перше місце на першому етапі Діамантової ліги після карантину, який відбувся у Монако.

Вона показала результат 1.98. Другою стала інша Україна Юлія Левченко з аналогічним результатом, але більшою кількістю спроб.

Етап Діамантової ліги

Монако

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98

2. Юлія Левченко (Україна) - 1.98

3. Жанель Шепер (Сент-Люсія) - 1.88

Нагадаємо, Магучіх мріє про світовий рекорд і медаль Олімпіади.

Раніше Магучіх удостоїлася звання Заслуженого майстра спорту України.