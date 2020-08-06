Левченко: Мене кілька років переслідує чоловік

Одну з найсильніших спортсменок світу в стрибках у висоту Юлію Левченко останні кілька років постійно переслідує невідомий чоловік.

Про це заявляє сама спортсменка.

"Мій приклад: за мною вже кілька років слідує чоловік на кожні змагання. І це явне переслідування.

Спортсмени менеджери, організатори змагань, яким він попадався на очі, помічали його дивацтва.

Він передавав мені листа через покоївок, писав в соцмережах "моя улюблена Юля" і т.д. Я зрозуміла, що у нього є явні проблеми. Але, оскільки ніяких нападок і агресії з його боку не було, я не дзвонила в поліцію, оскільки не знала, як описати цей випадок і чи правильно мене зрозуміють.

Взимку цього року він приїхав на чергові змагання. Оселився в готель, де я проживала. Довго сидів в лобі і чекав зустрічі зі мною. Організатори змагань були стурбовані тим, що відбувається.

Пообідавши, я повернулася через ліфт для покоївок. А організатори викликали поліцію. Це було їхнє рішення, і я нічого не знала про це, плюс - у мене ввечері були змагання.

Коли поліція приїхала і стала проводити допит, то він ніс марення і нісенітницю, що я - його дружина, і у нас все добре. Навіть без моїх свідчень і заяв вони зробили йому попередження: якщо він ще раз буде помічений за переслідуванням, і піде скарга, то вони будуть змушені вживати заходів.

Після цього я його не бачила. Плюс - і приводів не було. Через коронавірус сезону, як такого, немає", - зазначила Левченко.