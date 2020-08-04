Наталя Прищепа пропустить Оліпійські ігри

Дворазову чемпіонку Європи у бігу на 800 м Наталію Прищепу (Кроль) дискваліфікували за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Прищепа відсторонена від змагань на 20 місяців - з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року.

У зв'язку з дискваліфікацією, анульовано всі результати, нагороди, призові місця, грошові винагороди, здобуті легкоатлеткою з 16 січня 2020 року.

Спортсменка пропустить Олімпійські ігри-2020 року, які відбудуться влітку 2021 року в Токіо.

Наталія Прищепа погодилася з покаранням та відмовилася від заслуховування справи в дисциплінарному трибуналі.

Раніше, дискваліфікована Прищепа заперечила вживання допінгу