 Прищепа отримала дискваліфікацію через допінг | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Прищепа отримала дискваліфікацію через допінг

Сьогодні 10:44 724 0
Наталя Прищепа пропустить Оліпійські ігри
Прищепа отримала дискваліфікацію через допінг
#Прищепа

Джерело - uaf.org.uа.

Дворазову чемпіонку Європи у бігу на 800 м Наталію Прищепу (Кроль) дискваліфікували за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Прищепа відсторонена від змагань на 20 місяців - з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року.

У зв'язку з дискваліфікацією, анульовано всі результати, нагороди, призові місця, грошові винагороди, здобуті легкоатлеткою з 16 січня 2020 року.

Спортсменка пропустить Олімпійські ігри-2020 року, які відбудуться влітку 2021 року в Токіо.

Наталія Прищепа погодилася з покаранням та відмовилася від заслуховування справи в дисциплінарному трибуналі.

Раніше, дискваліфікована Прищепа заперечила вживання допінгу

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