Крос може знову стати частиною програми Олімпійських Ігор

Джерело - Чемпіон.
У World Athletics пропонують, щоб на ОІ-2024 у Парижі легкоатлети змагалися у змішаній естафеті 4 по 2,5 км.
Про це повідомляє g_athletics.ua.
Найближчим часом організація працюватиме над деталями цієї ідеї.
Востаннє крос був у програмі Олімпіад 100 років тому - у 1924 році, так само у Парижі!
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📣Крос знову стає частиною програми Олімпійських Ігор!!! У World Athletics пропонують, щоб на ОІ-2024 у Парижі легкоатлети змагалися у змішаній естафеті 4 по 2,5 км. Найближчим часом організація працюватме над деталями цієї ідеї. ☝️Востаннє крос був у програмі Олімпіад 100 років назад, у 1924 році, так само у Парижі! 📷world athletics
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