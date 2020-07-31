Крос може знову стати частиною програми Олімпійських Ігор

Востаннє крос був у програмі Олімпіад 100 років тому

Джерело - Чемпіон.

У World Athletics пропонують, щоб на ОІ-2024 у Парижі легкоатлети змагалися у змішаній естафеті 4 по 2,5 км.

Про це повідомляє g_athletics.ua.

Найближчим часом організація працюватиме над деталями цієї ідеї.

Востаннє крос був у програмі Олімпіад 100 років тому - у 1924 році, так само у Парижі!

Раніше повідомляли, що етап Діамантової ліги в Великій Британії скасовано.