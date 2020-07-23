Етап Діамантової ліги у Великій Британії скасований

Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Етап легкоатлетичної серії Діамантова ліга в Гейтсхеді (Велика Британія) не проводитиметься у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Виходячи з оновленого календаря Діамантової ліги, етап в Гейтсхеді повинен був стати п'ятим в сезоні. Змагання були заплановані на 12 вересня.

Таким чином, оновлений календар серії виглядає наступним чином:

14 серпня - Монако.

23 серпня - Стокгольм (Швеція).

2 вересня - Лозанна (Швейцарія).

4 вересня - Брюссель (Бельгія).

17 вересня - Рим / Неаполь (Італія)

19 вересня - Шанхай (Китай).

9 жовтня - Доха (Катар).

17 жовтня - другий турнір в Китаї. Варто відзначити, що уряд Китаю планує заборонити проведення більшості міжнародних змагань на своїй території.

Раніше, найбільші бігові заходи України відбудуться в онлайн-форматі через пандемію.