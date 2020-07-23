Етап Діамантової ліги у Великій Британії скасований

Джерело - Чемпіон.
Етап легкоатлетичної серії Діамантова ліга в Гейтсхеді (Велика Британія) не проводитиметься у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Виходячи з оновленого календаря Діамантової ліги, етап в Гейтсхеді повинен був стати п'ятим в сезоні. Змагання були заплановані на 12 вересня.
Таким чином, оновлений календар серії виглядає наступним чином:
14 серпня - Монако.
23 серпня - Стокгольм (Швеція).
2 вересня - Лозанна (Швейцарія).
4 вересня - Брюссель (Бельгія).
17 вересня - Рим / Неаполь (Італія)
19 вересня - Шанхай (Китай).
9 жовтня - Доха (Катар).
17 жовтня - другий турнір в Китаї. Варто відзначити, що уряд Китаю планує заборонити проведення більшості міжнародних змагань на своїй території.
Раніше, найбільші бігові заходи України відбудуться в онлайн-форматі через пандемію.