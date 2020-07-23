 Етап Діамантової ліги у Великій Британії скасований | Легка атлетика | Champion.com.ua
Мій профіль
Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо
Вчора 16:57 3922 1
Алієв: Суркіс забув відгуки Луческу, як він буде дивитися фанам в очі?
Вчора 19:40 923
Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги
Вчора 18:54 894
Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо
Вчора 18:10 2339 2
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Вчора 17:49 658
Луческу – новий головний тренер Динамо
Вчора 15:14 1787
Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ
Вчора 13:50 5708 7
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
Вчора 12:28 1901
Луческу визначився із помічником у Динамо
Вчора 10:25 8660 2
Луческу прилетів у Київ
Вчора 09:28 2720 3
Блоги
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді Андрій Твердохліб
Вчора 19:51 817
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
Вчора 18:30 1001 1
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
Вчора 18:26 639
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 17:49 657
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
22.07.2020 16:51 934
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23 Липня 2020
23:58 Футбол Удінезе - Ювентус 2:1. Огляд матчу 475
23:55 Футбол Черкащина - Минай 2:6. Огляд матчу 329
23:40 Футбол Луческу визначився із двома помічниками у Динамо 862
23:25 Футбол Металург - Авангард 3:1. Огляд матчу 493
23:10 Футбол Суркіс: Я вх##рив півтора мільярда у Динамо 1187
22:55 Футбол Стаховський назвав основні проблеми Динамо 1179
22:40 Футбол Суркіс: Луческу затаїв образу на Шахтар 1320
22:24 Футбол Удінезе сенсаційно переміг Ювентус у 35 турі Серії А 1132
22:10 Бокс Мейвезер не виключив можливості реваншу з Мак-Грегором 1349
21:55 Легка атлетика Етап Діамантової ліги у Великій Британії скасований 1058
21:40 Футбол Шахтар домовляється з Динамо, щоб проводити на Олімпійському всі домашні матчі наступного сезону 646
21:25 Бокс Названо дату бою легендарного Тайсона і Рой Джонса 2274
21:10 Футбол Франков: Для мене не важливо, що Луческу казав або скаже 1464
20:55 Футбол Воробей: Луческу не буде сповідувати стиль Динамо 1553
20:40 Футбол Бишовець: Одна справа працювати з Ахметовим, а інша - із Суркісом 1706
20:25 Футбол Газзаєв: Луческу буде захищати Динамо так само, як робив це у Шахтарі 1605
20:08 Футбол Собуцький: Вже продали місця на цю Першу лігу 2357
19:53 Футбол Металург переграв Авангард у 26 турі Першої ліги 1781
19:51 Блог Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді 820
19:40 Футбол Алієв: Суркіс забув відгуки Луческу, як він буде дивитися фанам в очі? 923
19:25 Футбол Вацко: Суркіс додав нашому чемпіонату яскравості 1956
19:10 Бокс Головкін і Альварес проведуть третій бій у 2021 році 2023
18:54 Футбол Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги 894
18:40 Бокс Бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться у 2020 році 1917
18:30 Блог Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті 1001 1

Етап Діамантової ліги у Великій Британії скасований

Вчора 21:55 1058 0
Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу
Етап Діамантової ліги у Великій Британії скасований
#Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

Етап легкоатлетичної серії Діамантова ліга в Гейтсхеді (Велика Британія) не проводитиметься у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Виходячи з оновленого календаря Діамантової ліги, етап в Гейтсхеді повинен був стати п'ятим в сезоні. Змагання були заплановані на 12 вересня.

Таким чином, оновлений календар серії виглядає наступним чином:

14 серпня - Монако.

23 серпня - Стокгольм (Швеція).

2 вересня - Лозанна (Швейцарія).

4 вересня - Брюссель (Бельгія).

17 вересня - Рим / Неаполь (Італія)

19 вересня - Шанхай (Китай).

9 жовтня - Доха (Катар).

17 жовтня - другий турнір в Китаї. Варто відзначити, що уряд Китаю планує заборонити проведення більшості міжнародних змагань на своїй території.

Раніше, найбільші бігові заходи України відбудуться в онлайн-форматі через пандемію.

Коментарі ()