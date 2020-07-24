Етап Діамантової ліги у Китаї скасований

Джерело - Чемпіон.
У зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією в Китаї етап Діамантової ліги у Шанхаї цього року не відбудеться.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У Шанхаї кращі легкоатлети сучасності повинні були виступити 19 вересня.
Крім етапу в Шанхаї Діамантова ліга в цьому році не відбудеться в Юджині (США), Гейтсхеді (Великобританія) і Парижі (Франція).
Через пандемію коронавірусу кожен етап Діамантової ліги буде окремим змаганням без нарахування очок. Фінал у Цюріху цього року не відбудеться.
Раніше повідомляли, що етап Діамантової ліги в Великій Британії скасовано.