 Етап Діамантової ліги у Китаї скасований | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Етап Діамантової ліги у Китаї скасований

Вчора 21:40 1159 0
Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу
Етап Діамантової ліги у Китаї скасований
#Китай, #Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

У зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією в Китаї етап Діамантової ліги у Шанхаї цього року не відбудеться.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У Шанхаї кращі легкоатлети сучасності повинні були виступити 19 вересня.

Крім етапу в Шанхаї Діамантова ліга в цьому році не відбудеться в Юджині (США), Гейтсхеді (Великобританія) і Парижі (Франція).

Через пандемію коронавірусу кожен етап Діамантової ліги буде окремим змаганням без нарахування очок. Фінал у Цюріху цього року не відбудеться.

Раніше повідомляли, що етап Діамантової ліги в Великій Британії скасовано.

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