Етап Діамантової ліги у Китаї скасований

Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

У зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією в Китаї етап Діамантової ліги у Шанхаї цього року не відбудеться.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У Шанхаї кращі легкоатлети сучасності повинні були виступити 19 вересня.

Крім етапу в Шанхаї Діамантова ліга в цьому році не відбудеться в Юджині (США), Гейтсхеді (Великобританія) і Парижі (Франція).

Через пандемію коронавірусу кожен етап Діамантової ліги буде окремим змаганням без нарахування очок. Фінал у Цюріху цього року не відбудеться.

Раніше повідомляли, що етап Діамантової ліги в Великій Британії скасовано.