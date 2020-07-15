Найбільші бігові заходи України відбудуться в онлайн-форматі через пандемію

Українська бігова ліга Under Armour Ukrainian Majors Running League, яка об’єднує 7 бігових заходів у 6 містах України, у 2020 році відбудеться онлайн через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомила компанія-організатор бігових заходів Run Ukraine.

"Ми довго виношували це рішення. Ми знаємо, що таке багатотисячний старт та які неповторні емоції він дарує бігунам. Ми до останнього сподівалися, що захворюваність піде на спад, карантин скінчиться, і 23 серпня кілька тисяч людей вийдуть на старт Львівського півмарафону без ризику для себе та своїх близьких. Ми спілкувалися з медпрацівниками та місцевою владою та шукали саме той формат, за якого бігуни зможуть безпечно подолати свої дистанції", – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Цьогоріч Бігова Ліга Українських Мейджорів мала об’єднати шість півмарафонів у Львові, Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Київський марафон. Очікувалося, що в заходах Ліги візьмуть участь понад 50 000 бігунів-любителів та професіоналів з України та з-за кордону.

"На жаль, майже неможливо спрогнозувати, чи вдасться провести бодай один біговий захід офлайн. Є ризик того, що їх доведеться скасовувати в останній момент: за тиждень чи навіть за добу, як це було з півмарафоном у Парижі, – зазначив Дмитро Черніцький. – Ми можемо змиритися і сидіти вдома, аж доки пандемія не завершиться. Але хіба це у стилі бігунів? Ми знаємо, що таке долати межі можливого. Ми не вміємо рівно сидіти на місці та миритися з обставинами. Тому Ліга не скасовується. Ліга буде онлайн".

Under Armour Ukrainian Majors Running League ONLINE об’єднає 5 бігових заходів:

22-23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

10-11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

21-22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

Харківський півмарафон 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON та запорізький півмарафон 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON у 2020 році не відбудуться і будуть перенесені на 2021 рік.

Бігові заходи у форматі онлайн набули популярності під час карантину через заборону проведення масових заходів. Онлайн-забіги – це забіги, які дозволяють брати участь в них дистанційно, біжучи у будь-якому місті та будь-яким маршрутом. Таким чином витримується соціальна дистанція, а отже, вони є безпечними та не порушують умов карантину.

Для участі у такому заході потрібен лише телефон або GPS-пристрій, який фіксуватиме подолану дистанцію. Подолавши її, бігун здобуває медаль фінішера – так само, як і на звичайному забігу.