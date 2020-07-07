Марафон у Парижі перенесли через коронавірус

Черговий турнір перенесли через пандемію коронавірусу

Організатори Паризького марафону перенесли змагання на 15 листопада у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це повідомляють організатори забігу.

"Щоб мати можливість провести Паризький марафон в кращих умовах, після консультацій з мерією і префектурою поліції Парижа ми вирішили перенести дату заходу. Нова дата Паризького марафону - 15 листопада 2020 року. Зрозуміло, ми будемо враховувати те, що відбувається і неухильно дотримуватися вказівки органів охорони здоров'я і державних служб", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що марафон в Парижі повинен був відбутися 5 квітня, потім його перенесли на 18 жовтня.

Раніше, скасували Нью-Йоркський марафон-2020.