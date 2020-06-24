Нью-Йоркський марафон-2020 відмінили через коронавірус

Джерело - sportarena.com.
50-й Нью-Йоркський марафон відмінили через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє New York Times.
Змагання відбудуться в наступному році 7 листопада.
"Хоча марафон є знаковою подією для нашого міста, я вітаю рішення організаторів поставити на перше місце здоров'я спортсменів і глядачів і скасувати забіг", - заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.
Марафон був запланований на 1 листопада, взяти участь в ньому мали намір понад 50 тис спортсменів. У минулому році в забігу брали участь рекордні 53 640 осіб.
Раніше, перенесли київський ультрамарафон.