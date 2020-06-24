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Нью-Йоркський марафон-2020 відмінили через коронавірус

Сьогодні 19:16 103 0
Черговий турнір скасували через пандемію коронавірусу
Нью-Йоркський марафон-2020 відмінили через коронавірус
#Марафон

Джерело - sportarena.com.

50-й Нью-Йоркський марафон відмінили через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє New York Times.

Змагання відбудуться в наступному році 7 листопада.

"Хоча марафон є знаковою подією для нашого міста, я вітаю рішення організаторів поставити на перше місце здоров'я спортсменів і глядачів і скасувати забіг", - заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Марафон був запланований на 1 листопада, взяти участь в ньому мали намір понад 50 тис спортсменів. У минулому році в забігу брали участь рекордні 53 640 осіб.

Раніше, перенесли київський ультрамарафон.

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