Ляхова назвала терміни повернення із Кенії

Ольга Ляхова прокоментувала своє повернення із Кенії

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова нарешті зможе повернутися додому зі зборів у Кенії.

Про це розповіла сама спортсменка в Іnstagram.

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"Пробувши 4 місяці в Кенії, я усвідомила, що це дійсно рідне місце, і люди які мене оточують стали рідними. Так, я сумую за сім'єю в Україні. Але також розумію, що буду сумувати за Кенії. І можу сказати з упевненістю-застрягти в Кенії-це не страшно, а навіть класно. Мені здається, я б змогла повторити. Зараз у мене квитки на 21 липня. Квитки знову поміняли в десятий раз. Але думаю, що це вже останній. Але звичайно, всяке може бути...", - розповіла Ляхова.

Раніше, Ляхова домоглася справедливості у виплаті президентських стипендій.