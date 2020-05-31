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Українська легкоатлетка вразила відвертою фотосесією

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Українська легкоатлетка вразила відвертою фотосесією

Відома українська легкоатлетка Ольга Ляхова уже понад два місяці не може повернутися зі зборів в Кенії.

Але спортсменка при цьому  не втрачає ні оптимізму. Через соцмережі вона активно ділиться враженнями про життя в Африці, бореться з українськими чиновниками і порушує проблеми трансгендерів у спорті. А ще – допомагає кенійським дітям.

А нещодавно Ольга виклала  у своєму Інстаграмі невеличку фотосесію у мережевій білій білизні, чим принесла купу позитивних вражень своїм шанувальникам.

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