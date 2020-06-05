Київський ультрамарафон перенесено на один місяці і відбудеться 25-26 липня.

Про це повідомили самі організатори.

"У ситуації повної турбулентності, пов’язаної з карантином, ми зробили все від нас залежне, щоб Kyiv Ultra Marathon пройшов у намічені дати 27-28 червня 2020 року. Нарешті після діалогу з Київською Міською Державною Адміністрацією є рішення – перенести Київський Ультра Марафон на 1 місяць (25-26 липня 2020 року). Дата фінальна і переноситись на наступний рік ми не плануємо. Онлайн-формату для ультрадистанції не буде, тільки “живий” забіг, тільки hardcore", - йдеться у повідомленні.