Іван Гешко візьме участь у двох забігах

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Європи і світу в бігу на 1 500 метрів у приміщенні Іван Гешко анонсував два онлайн-забіги.

Про це спортсмен розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра біжу два онлайн забіги - @chernivtsi_half_marathon, #онлайн_забіг_чернівці 5 кілометрів. Тут без змагальної складової головне участь. І другий онлайн забіг організований @Shypshyna Run Club! Всеукраїнський онлайн забіг Shypshyna Ethno Run.10 кілометрів тут будуть визначатися призери та переможець. Всім хто завтра біжить бажаю легких ніг", - відзначив Гешко.

Нагадаємо, Гешко пробіг перший в житті марафон.