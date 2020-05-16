Джерело - Чемпіон.
Чемпіон Європи і світу в бігу на 1 500 метрів у приміщенні Іван Гешко анонсував два онлайн-забіги.
Про це спортсмен розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Завтра біжу два онлайн забіги - @chernivtsi_half_marathon, #онлайн_забіг_чернівці 5 кілометрів. Тут без змагальної складової головне участь.
І другий онлайн забіг організований @Shypshyna Run Club! Всеукраїнський онлайн забіг Shypshyna Ethno Run.10 кілометрів тут будуть визначатися призери та переможець.
Всім хто завтра біжить бажаю легких ніг", - відзначив Гешко.
Нагадаємо, Гешко пробіг перший в житті марафон.