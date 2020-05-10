Гешко пробіг перший в житті марафон

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Європи і світу в бігу на 1 500 метрів у приміщенні Іван Гешко використав карантин, щоб вперше в житті пробігти марафон.

У серпні бігунові виповниться 41 рік, але він, як і раніше, підтримує себе у чудовій фізичній формі.

Перша спроба пробігти марафон відбулася 25-го квітня. Але тоді видалася дуже спекотна погода – +30°C. Гешко не зміг подолати всю дистанцію.

Друга спроба вийшла куди вдалішою. 9-го травня температура повітря виявилася набагато комфортнішою, і 40-річний український чемпіон світу пробіг свій перший в житті марафон 42,195 км за 2:29,22 години. Середній темп - 3:32.

Нагадаємо, Іван Гешко - чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м в приміщенні, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї, Афінах та Пекіні.