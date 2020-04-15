 Це вбивство професійного бігу в Україні - Ляхова розкритикувала президентські стипендії Зеленського | RunNews | Champion.com.ua
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Це вбивство професійного бігу в Україні - Ляхова розкритикувала президентські стипендії Зеленського
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Це вбивство професійного бігу в Україні - Ляхова розкритикувала президентські стипендії Зеленського

Сьогодні 14:06 355 0
Це вбивство професійного бігу в Україні - Ляхова розкритикувала президентські стипендії Зеленського
#Ляхова, #Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Президентську стипендію спортсменам розділили не зовсім справедливо.

Так вважає легкоатлетка Ольга Ляхова.

  Важливо: Зеленський призначив стипендії спортсменам та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк

"Я звертаюся до міністра Молоді та спорту Вадиму Марковичу Гутцайту, а також до всіх, хто може допомогти у розв'язанні цього питання. Я займаюся легкою атлетикою, а саме бігом 800 м, вже є Олімпійський норматив в Токіо на цю дистанцію.

Минулого року посіла третє місце на Чемпіонаті Європи в приміщенні на моїй дистанції 800 м.

Всього Україна заробила 5 медалей на тому Чемпіонаті, але оцінила Президентською стипендією тільки 4 медалі...Мені сказали, що ця дистанція не входить в олімпійську програму. Як це не входить? Я ж біжу не 750 метрів!

Сподіваюся на розв'язання цього питання і внесення поправки в чинне положення! Королеву спорту порівнюють з неолімпійськими такими як гра в городки чи армреслінг",- сказала Ляхова.

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