Президентську стипендію спортсменам розділили не зовсім справедливо.

Так вважає легкоатлетка Ольга Ляхова.

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"Я звертаюся до міністра Молоді та спорту Вадиму Марковичу Гутцайту, а також до всіх, хто може допомогти у розв'язанні цього питання. Я займаюся легкою атлетикою, а саме бігом 800 м, вже є Олімпійський норматив в Токіо на цю дистанцію.

Минулого року посіла третє місце на Чемпіонаті Європи в приміщенні на моїй дистанції 800 м.

Всього Україна заробила 5 медалей на тому Чемпіонаті, але оцінила Президентською стипендією тільки 4 медалі...Мені сказали, що ця дистанція не входить в олімпійську програму. Як це не входить? Я ж біжу не 750 метрів!

Сподіваюся на розв'язання цього питання і внесення поправки в чинне положення! Королеву спорту порівнюють з неолімпійськими такими як гра в городки чи армреслінг",- сказала Ляхова.