 Зеленський призначив стипендії спортсменам та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк | Інше | Champion.com.ua
Мій профіль
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 10:28 306
УЄФА підготував несподіваний варіант догравання єврокубків
Сьогодні 08:08 792 1
Лопес: Я використаю проти Ломаченка свої козирі
Вчора 22:15 1475
Трубін є стратегічним проєктом Шахтаря - журналіст
Вчора 18:31 2017
У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського
Вчора 18:15 2190
У Динамо спростували завершення карантину
Вчора 17:45 1593
Український спортивний журналіст захворів на коронавірус
Вчора 12:38 3936
Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць?
Вчора 11:51 1029
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 11:06 8936
Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ
Вчора 08:24 2979
Блоги
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Вчора 11:24 3498
ВІДЕО. Останній гол у житті Колбі Кейва
ВІДЕО. Останній гол у житті Колбі Кейва Андрій Твердохліб
12.04.2020 14:15 957
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов Valeriy Ruchka
12.04.2020 12:31 3224
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином Андрій Твердохліб
12.04.2020 10:30 8779
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ Андрій Твердохліб
12.04.2020 09:20 581
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком Андрій Твердохліб
12.04.2020 08:20 3582 1
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин Андрій Твердохліб
11.04.2020 20:02 3509 1
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:43 2729
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:03 6189
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
11.04.2020 12:37 706
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
11.04.2020 11:14 4030 2
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.04.2020 20:33 1867
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
10.04.2020 18:04 764
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
10.04.2020 17:45 4065
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
У мережі закликали позбавити громадянства Усика Valeriy Ruchka
10.04.2020 16:14 8194 22
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:51 Баскетбол Особистий охоронець зірок НБА помер після зараження коронавірусом 7
11:35 Футбол Цітаішвілі: Ніколи не зможу перейти в Шахтар 461 1
11:27 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 17 170
11:25 Футбол Славія - Рух 0:0. Огляд матчу 206
11:12 Футбол Реал бажає підписати лідера Ліверпуля 521
10:57 Інше Зеленський призначив стипендії спортсменам та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк 558
10:42 Футбол Бешикташу запропонували підписати Коваленка 779
10:36 Інше Коронавірус: Ситуація на 12 квітня в Україні і світі 12718
10:28 Футбол Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 306
10:19 Футбол Черданцев - про чемпіонат Білорусі: Не всяка гра з м'ячем - це футбол 360
10:08 Бокс Лопес: Батько показав мені різне лайно, яке я повинен був вивчити 533
10:01 Блог Шевченко із сином виконали челендж від Джоковича 1065
09:54 Інше Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу 620
09:40 Бокс Потенційний суперник Ломаченка хоче зустрітися з Пакьяо 675
09:25 Футбол Цітаішвілі: Маю намір боротися з Циганковим 966 1
09:10 Футбол У колишнього нападника збірної Колумбії зґвалтували корову 667 1
08:55 Баскетбол Мати гравця клубу НБА померла від коронавірусу 725
08:40 Бокс Кроуфорд - про коронавірус: Цей страх використовують для контролю над нами 1846
08:25 Футбол Морозюк - Алієву: Ти по життю хворий 2154
08:08 Футбол УЄФА підготував несподіваний варіант догравання єврокубків 792 1
07:17 Бокс Лопес: Ломаченко - смішний хлопець 3845 1
13 Квітня 2020
23:58 Футбол Едегор відмовляється повертатися у Реал 2147
23:46 Футбол Клоппа шокувала новина про коронавірус у легенди Ліверпуля 1488
23:27 Інше В 1+1 media підтвердили коронавірус в одного зі спортивних журналістів 1705
23:14 Футбол Палкін: Метревелі - зрозуміла кандидатура 1682

Зеленський призначив стипендії спортсменам та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк

Сьогодні 10:57 558 0
Стипендії виплачуються з державного бюджету України
Зеленський призначив стипендії спортсменам та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк
#Беленюк, #Зеленський

Джерело - Tribuna.com.

Президент України Володимир Зеленський призначив президентські стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

За перші місця на чемпіонатах світу Дар'я Білодід,  Ольга Харлан та Жан Беленюк отримають стипендію в розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Їх тренерам Віталію Киселиці (Беленюк), Світлані Кузнєцовій (Білодід) і Юрію Марченку (Харлан) призначено стипендії в розмірі 6,5 прожиткових мінімумів.

Українським спортсменам, які займали другі місця на чемпіонатах світу в 2019 році, призначено стипендії президента в розмірі 12 прожиткових мінімумів.

Бронзові призери чемпіонатів світу-2019 року отримають стипендії в розмірі 11 прожиткових мінімумів, а їх тренери - 5,5 прожиткових мінімумів.

Крім того, стипендії отримають переможці та призери європейських першостей. Серед них - дзюдоїст Георгій Зантарая, стрибун у воду Олексій Середа, боксер  Олександр Хижняк.

Також Зеленський призначив стипендії молодим і перспективним спортсменам, а також їх тренерам за призові місця на чемпіонатах світу та Європи. Серед них - біатлоністка Катерина Бех, тенісистка Дарина Снігур та гімнаст Назар Чепурний. З повним списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

Стипендії виплачуються з державного бюджету України.

Раніше, Усик вказав запитання, які хотів би задати Зеленському.

Коментарі ()