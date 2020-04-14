Зеленський призначив стипендії спортсменам та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк

Стипендії виплачуються з державного бюджету України

Президент України Володимир Зеленський призначив президентські стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

За перші місця на чемпіонатах світу Дар'я Білодід, Ольга Харлан та Жан Беленюк отримають стипендію в розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Їх тренерам Віталію Киселиці (Беленюк), Світлані Кузнєцовій (Білодід) і Юрію Марченку (Харлан) призначено стипендії в розмірі 6,5 прожиткових мінімумів.

Українським спортсменам, які займали другі місця на чемпіонатах світу в 2019 році, призначено стипендії президента в розмірі 12 прожиткових мінімумів.

Бронзові призери чемпіонатів світу-2019 року отримають стипендії в розмірі 11 прожиткових мінімумів, а їх тренери - 5,5 прожиткових мінімумів.

Крім того, стипендії отримають переможці та призери європейських першостей. Серед них - дзюдоїст Георгій Зантарая, стрибун у воду Олексій Середа, боксер Олександр Хижняк.

Також Зеленський призначив стипендії молодим і перспективним спортсменам, а також їх тренерам за призові місця на чемпіонатах світу та Європи. Серед них - біатлоністка Катерина Бех, тенісистка Дарина Снігур та гімнаст Назар Чепурний. З повним списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

Стипендії виплачуються з державного бюджету України.

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