3 рецепти енергетичних батончиків у домашніх умовах

Енергетичний батончик — відмінний варіант корисного перекусу. Також він додасть вам сил перед тренуванням або допоможе відновитися після нього. Ділимося 3 рецептами корисних енергетичних батончиків, які можна легко приготувати вдома.

ВІВСЯНІ

І Н Г Р Е Д І Є Н Т И :

400 г вівсяних пластівців;

200 мл мигдалевого масла;

80 г ваніліну;

100 мл кленового сиропу;

2 яйця;

100 г кокосової стружки;

щіпка соди.

П Р И Г О Т У В А Н Н Я

1. Розігрійте духовку до 160 градусів.

2. Змішайте вівсяні пластівці, сироп, соду, яйця і ванілін. У готову суміш додайте кокосову стружку і знову перемішайте.

3. На форму для випікання покладіть папір для випічки і викладіть на неї приготовлену суміш

4. Випікайте суміш протягом 10—15 хвилин, поки вона не стане коричневого кольору.

5. Розріжте суміш на прямокутники.

МИГДАЛЬНІ

І Н Г Р Е Д І Є Н Т И :

100 г мигдалю;

50 г кокосової стружки;

100 г родзинок;

50 г кураги;

щіпка кориці.

П Р И Г О Т У В А Н Н Я

1. Мигдаль, родзинки і корицю помістіть у блендер. Збивайте протягом 3 хвилин.

2. Додайте в суміш курагу і знову збийте.

3. Тепер додайте кокосову стружку і збийте суміш ще раз.

4. Готову масу сформуйте у комок і розкачайте.

5. Загорніть масу в плівку і помістіть у холодильник на 40 хвилин.

6. Дістаньте і розріжте масу на квадратики.

МОРКВЯНІ

І Н Г Р Е Д І Є Н Т И :

150 г тертої моркви;

100 г мигдалю;

100 г волоських горіхів;

50 г родзинок;

1 чайна ложка меленої кориці;

¼ чайної ложки солі;

1 столова ложка яблучного пюре;

1 чайна ложка лимонної цедри;

1 столова ложка розтопленого кокосового масла.

П Р И Г О Т У В А Н Н Я

1. Горіхи, сіль і корицю помістіть у блендер і збийте до однорідної маси.

2. Додайте в суміш родзинки і знову змішайте в блендері.

3. У велику миску покладіть моркву, суміш родзинок з горіхами, яблучне пюре, кокосове масло і лимонну цедру.

4. Ретельно змішайте.

5. Перекладіть суміш на тацю, застелену папером для випічки. Суміш ретельно спресуйте.

6. Помістіть тацю в холодильник на 60 хвилин.

7. Витягніть тацю і розріжте суміш на невеликі прямокутники