3 рецепти енергетичних батончиків у домашніх умовах

Енергетичний батончик — відмінний варіант корисного перекусу. Також він додасть вам сил перед тренуванням або допоможе відновитися після нього. Ділимося 3 рецептами корисних енергетичних батончиків, які можна легко приготувати вдома.
ВІВСЯНІ
І Н Г Р Е Д І Є Н Т И :
400 г вівсяних пластівців;
200 мл мигдалевого масла;
80 г ваніліну;
100 мл кленового сиропу;
2 яйця;
100 г кокосової стружки;
щіпка соди.
П Р И Г О Т У В А Н Н Я
1. Розігрійте духовку до 160 градусів.
2. Змішайте вівсяні пластівці, сироп, соду, яйця і ванілін. У готову суміш додайте кокосову стружку і знову перемішайте.
3. На форму для випікання покладіть папір для випічки і викладіть на неї приготовлену суміш
4. Випікайте суміш протягом 10—15 хвилин, поки вона не стане коричневого кольору.
5. Розріжте суміш на прямокутники.
МИГДАЛЬНІ
І Н Г Р Е Д І Є Н Т И :
100 г мигдалю;
50 г кокосової стружки;
100 г родзинок;
50 г кураги;
щіпка кориці.
П Р И Г О Т У В А Н Н Я
1. Мигдаль, родзинки і корицю помістіть у блендер. Збивайте протягом 3 хвилин.
2. Додайте в суміш курагу і знову збийте.
3. Тепер додайте кокосову стружку і збийте суміш ще раз.
4. Готову масу сформуйте у комок і розкачайте.
5. Загорніть масу в плівку і помістіть у холодильник на 40 хвилин.
6. Дістаньте і розріжте масу на квадратики.
МОРКВЯНІ
І Н Г Р Е Д І Є Н Т И :
150 г тертої моркви;
100 г мигдалю;
100 г волоських горіхів;
50 г родзинок;
1 чайна ложка меленої кориці;
¼ чайної ложки солі;
1 столова ложка яблучного пюре;
1 чайна ложка лимонної цедри;
1 столова ложка розтопленого кокосового масла.
П Р И Г О Т У В А Н Н Я
1. Горіхи, сіль і корицю помістіть у блендер і збийте до однорідної маси.
2. Додайте в суміш родзинки і знову змішайте в блендері.
3. У велику миску покладіть моркву, суміш родзинок з горіхами, яблучне пюре, кокосове масло і лимонну цедру.
4. Ретельно змішайте.
5. Перекладіть суміш на тацю, застелену папером для випічки. Суміш ретельно спресуйте.
6. Помістіть тацю в холодильник на 60 хвилин.
7. Витягніть тацю і розріжте суміш на невеликі прямокутники