Фастінг: що це, схеми, результати, користь

Дженніфер Еністон, Скарлетт Йоханссон, Том Гарді, Бейонсе — це тільки невелика частина селебріті, які дотримуються системи харчування під назвою "фастінг". Розповідаємо, у чому суть цієї популярної дієти і яких результатів можна досягти з її допомогою.

Фастінг: що це

Фастінг або інтервальне голодування — це система харчування, при якій можна приймати їжу лише в певний відрізок часу. Наприклад, тільки з 09:00 до 17:00. За цей період потрібно встигнути поснідати, повечеряти і пообідати. В інший час можна лише пити воду, чай без цукру або натуральні фруктові соки. Тобто, ця дієта полягає в тимчасовому голодуванні.

Фастінг: схеми

Існує багато схем, які відрізняються між собою кількістю годин голодування.

Найефективніша і найбільш популярна схема — 16/8. Їсти можна протягом 8 годин, решту 16 потрібно голодувати. Наприклад, якщо ви поснідали о 08:00, останній прийом їжі повинен бути не пізніше 16:00.

Ще одна поширена, але більш щадна схема — 14/10. Тобто, їсти можна тільки протягом 10 годин. Наприклад, з 08:00 до 18:00.

Деякі дотримуються досить суворих схем. Наприклад, 24/0. У цьому випадку їсти можна через день. Є ще й схема 2/5, коли приймати їжу дозволено тільки 2 рази на тиждень.

Фастінг

Багато хто думає, що коли вони голодують протягом тривалого періоду, то можуть їсти все підряд. Але досягти результату можна лише за умови правильного харчування. Відмовтеся від фаст-фуду, солодощів, напівфабрикатів. Раціон повинен бути здоровим і збалансованим. Також дуже важливо пити достатню кількість води і висипатися.

Рекомендується обмежити також споживання алкоголю. Якщо ви опинилися на вечірці, можете дозволити собі 100 грам сухого вина.

Обов'язково висипайтеся і стежте за своїм самопочуттям. Як тільки ви помітили погіршення стану здоров’я, появу запаморочення або сильної слабкості через голод, відмовтеся від фастінгу або перейдіть на більш щадну схему.

Перед тим, як почати дотримуватися цієї дієти, підготуйте організм. Не варто намагатися наїстися напередодні через те, що потім ви не зможете собі цього дозволити. За кілька днів до старту обмежте прийом жирної їжі та не переїдайте.

Фастінг: результати і користь

За допомогою фастінгу можна ефективно скинути вагу. Помітний результат з'являється вже на третьому тижні. Кількість кілограмів, що можна скинути за допомогою фастінгу, залежить від індивідуальних особливостей організму. Також фастінг приносить й іншу користь:

уповільнює старіння;

зміцнює серцево-судинну систему;

запобігає розвитку онкологічних захворювань;

покращує розумові процеси;

знижує ризик розвитку діабету 2 типу.

Протипоказання

Фастінг має низку протипоказань:

вагітність і період грудного вигодовування;

тиреотоксикоз;

цукровий діабет;

захворювання шлунково-кишкового тракту в гострій фазі;

дефіцит маси тіла;

гельмінтози.

В цілому, фастінг дозволений всім. Але перед тим, як почати його практикувати, найкраще проконсультуватися з дієтологом.