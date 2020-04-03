Кето-дієта: що це і кому вона дійсно потрібна

Кето-дієта зараз знаходиться на піку своєї популярності: в Інтернеті ви знайдете багато книг, статей та інструкцій, про те, як її дотримуватися, а популярні блогери випробовують її на собі та діляться результатами.

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Але не потрібно сліпо слідувати трендам. Особливо бігунам. Необхідно у всьому ретельно розібратися. У цій статті ми розповідаємо, у чому суть кето-дієти, а дієтолог CrossFit Banda Марія Ревун пояснює, чому не можна просто так взяти і сісти на цю дієту.

Кето-дієта: що це

Суть кето-дієти передбачає повне виключення вуглеводів із раціону. Тобто, це оновлений варіант низьковуглеводної або безвуглеводної дієти. Такі дієти ефективні для схуднення, адже при повній відсутності вуглеводів організм починає активно спалювати жир.

Мета даної дієти – досягти стану кетозу. У цьому стані жири вилучаються із запасів організму, переробляються на вільні жирні кислоти, а потім на кето-тіла. Саме ці кето-тіла організм використовує замість вуглеводів. Щоб обмін речовин досяг стану кетозу, рівень глюкози в крові повинен знизитися до мінімальних показників і протриматися у такому стані не менше 2 діб. В середньому, на кето-дієті сидять близько 3-х місяців.

Що можна і що не можна їсти на кето-дієті

Основу раціону при кето-дієті складають продукти з високим вмістом жирів, а також білків.

Кетогена система харчування.

Список дозволених продуктів:

м'ясо;

риба, морепродукти;

рослинна олія;

горіхи;

яйця;

гриби;

зелені овочі;

насіння;

молочні продукти у невеликій кількості;

сіль.

Прийом їжі може бути у будь-який період доби, але краще не їсти за 2-3 години до сну.

Список заборонених продуктів:

цукор;

фрукти і сухофрукти;

перероблені м'ясні вироби: сосиски, ковбаса, сардельки;

напівфабрикати;

хліб, випічка;

будь-які солодощі;

овочі з високим вмістом крохмалю: картопля, кукурудза, буряк;

алкоголь.

Мінуси та небезпека кето-дієти

Марія Ревун, дієтолог CrossFit Banda:

Насправді, кето-дієта – це лікувальний протокол харчування, який потрібно використовувати тільки за призначенням лікаря. Тобто, не можна просто так взяти і завести свій організм у кетоз, тільки тому, що ви так вирішили. Організму потрібен час, щоб переналаштуватися на режим кетозу і його необхідно правильно налаштувати. Без лікаря це зробити складно, адже потрібні спеціальні апарати, які регулюють рівень кетонових тіл у крові. Якщо їх рівень занадто високий, починається окислення організму і людина навіть може впасти в кому. Обмежена кількість вуглеводів негативно позначається на розумовій діяльності: знижуються концентрація і увага, підвищується апатія і з`являється швидка стомлюваність. Крім того, при кето-дієті заборонені активні тренування, адже у м'язів не буде палива для виконання вправ. Для тренувань організму потрібно близько 120-150 грамів вуглеводів у формі глікогену.

Кому протипоказана кето-дієта

Марія Ревун, дієтолог CrossFit Banda:

"Кето-дієта протипоказана людям з інсулінорезистентністю, цукровим діабетом будь-якого типу та хворобами нирок. Особливо небезпечна кето-дієта для тих, у кого є проблеми з гормоном пролактином. Через відсутність вуглеводів у раціоні може бути порушено синтез статевих гормонів у жінок – естрогену і прогестерону".

Кому підходить кетодіета

Марія Ревун, дієтолог CrossFit Banda:

"Дотримуватися кето-дієти можуть люди, яким її призначив лікар. Найчастіше кето-дієту призначають людям з нейродегенеративними розладами, наприклад, хворобою Альцгеймера. Якщо ж ви просто хочете схуднути або поліпшити фізичну форму, не варто пробувати кето-дієту. Пам'ятайте: ніщо не замінить просте і збалансоване харчування. Щоб позбавитися від зайвої ваги достатньо відмовитися від швидких вуглеводів: випічки, солодощів, фаст-фуду, газованих напоїв".

Дотримуйтеся збалансованого харчування, займайтеся спортом, і ніякі дієти вам не знадобляться.