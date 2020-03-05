Поради щодо ефективного бігу навесні

Як почати бігати навесні наводимо дієві і ефективні поради з підготовки.

1. Нарощуйте темп повільно

Звісно хочеться почати тренування там, де ви зупинилися минулої осені. Але ви повинні бути дуже обережні і не нарощувати кілометраж занадто швидко. Так ви тільки збільшите шанси на травму. Загальне правило збільшення пробігу полягає в тому, що ви повинні нарощувати його не більше ніж на 10 відсотків щотижня.

2. Замініть необхідний інвентар

Після декількох місяців відпочинку легко забути, скільки років вашому взуттю. Коли ви в останній раз замінювали кросівки? Якщо відповідь "я не знаю", ви, ймовірно, готові до нових. Ви повинні замінювати пару приблизно кожні 1000 км, в залежності від вашої ваги, ходи і типу взуття.

3. Поставте перед собою мету

Яка б не була ваша мета, вона повинна бути складною, але досяжною. Якщо ви новачок в бігу, можливо, ваша ціль - пробігти 5 км або пробігти 20 хвилин без зупинки. Можливо, ви хочете стати швидше, сильніше або схуднути. Якою б не була ваша мета, встановіть реалістичні терміни її досягнення і, коли її досягнете, подумайте над новою мотивацією.

4. Тримайте алергію під контролем

Якщо у вас сезонна алергія, а весняна погода викликає у вас чхання і свербіж, почніть бігати в спортзалі на біговій доріжці або в легкоатлетичному манежі, поки ваша алергія не вщухне.

5. Приєднайтесь до місцевого бігового клубу

Біг з групою - це простий перший крок, який може миттєво допомогти набратися ентузіазму. Наприклад, ви можете підключити до бігу своїх друзів, колег або записатися в спеціальний клуб для досягнення конкретних цілей.

Яка б не була ваша мета, вона повинна бути складною, але досяжною. Якщо ви новачок в бігу, можливо, ваша ціль - пробігти 5 км або пробігти 20 хвилин без зупинки. Можливо, ви хочете стати швидше, сильніше або схуднути. Якою б не була ваша мета, встановіть реалістичні терміни її досягнення і, коли її досягнете, подумайте над новою мотивацією.

4. Тримайте алергію під контролем

Якщо у вас сезонна алергія, а весняна погода викликає у вас чхання і свербіж, почніть бігати в спортзалі на біговій доріжці або в легкоатлетичному манежі, поки ваша алергія не вщухне.

5. Приєднайтесь до місцевого бігового клубу

Біг з групою - це простий перший крок, який може миттєво допомогти набратися ентузіазму. Наприклад, ви можете підключити до бігу своїх друзів, колег або записатися в спеціальний клуб для досягнення конкретних цілей.