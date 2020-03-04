Джерело - Чемпіон.

Біг сприяє виробленню ендорфінів, тренує серце і судини. Також біг призводить до поліпшення обміну речовин і підвищення тонусу м'язів, що особливо актуально після зими. Як почати бігати навесні? Наводимо дієві і ефективні поради з підготовки та екіпірування.

1. Чому корисно бігати навесні

Нарешті тепло! Але ще не занадто спекотно. Насолоджуйтеся довгоочікуваним теплом на повну. Зараз ви можете виконувати швидкісну роботу і старанно працювати, щоб встановлювати нові рекорди. Дослідження показало, що температура повітря є найбільш важливим фактором, що впливає на продуктивність бігу: занадто холодно і ви сповільнюєтесь, занадто жарко, і ви знову ж таки збавляєте темп.

2. Немає причини боятися негоди

Очікується невеликий дощ до, під час або після бігу? Замість того, щоб боятися цього, відчуйте себе дитиною і радісно пробіжіться по калюжах. Ризик застудитися на відміну від зими низький. А от додому ви повернетесь повні емоцій. І пам’ятайте – чим більше перепон на шляху до тренування, тим більше ви будете задоволені собою після нього.

3. Потрібно менше одягу

Щоб комфортно бігати взимку, потрібно чимало спеціального екіпірування. Щоб почати бігати навесні, буде достатньо спортивного одягу, який знайдеться у шафі кожного. Звісно, краще обирати синтетику, яка ефективніше відводить вологу.

4. Ви насититеся вітаміном D

На кожній пробіжці вас чекає доза вітаміну D від сонця, яка приносить користь вашим кісткам і м'язам. Що стосується психічного здоров'я, дослідження показали, що перебування на природі може запобігти і зменшити депресію. Тому вперед – за сонячним настроєм!

5. Ви зможете насолодитися перетворенням природи

Біжіть тими маршрутами, що були недоступні взимку. Відмітьте для себе, як прокидається земля після зимової сплячки. І не забувайте робити фото)