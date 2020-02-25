Воротіліна: Паралімпіада? Не для того я відпилювала ногу щоб кататися на візку

Джерело - Чемпіон.
Колишня тенісистка Тетяна Воротіліна, яка є єдиною в Україні дівчиною, що подолала дистанцію марафону на протезі, хотіла б спробувати себе на Паралімпіаді.
Про це розповіла сама спортсменка.
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"У паралімпійській програмі є теніс на візках. Мені пропонували, але ж не для цього я відпилювала ногу щоб кататися на візку.
Безумовно, я захоплююсь спортсменами, що грають на візках. Це неймовірно енергозатратно і не просто. Але для мене це вже інший теніс. Я надто люблю переміщення по корту... ногами. Грати з людьми на звичайних ногах я можу, але зараз мені не вистачає рівня. Бігти марафон простіше, ніж бігати по корту.
Ще мені пропонували легку атлетику. Але в мене забагато ноги, щоб бігати стаєрські дистанції. А спринт - не моє фізіологічно. Хоча кілька місяців я вчилася стрибати в довжину.
Можливо, спробую себе в інших дисциплінах. Цього тижня зустрічаюсь з тренером Паралімпійської збірної з плавання.
Це одна з мрій, про яку я дуже соромлюся говорити... оскільки вважаю себе недостатньо гідною",- сказала Воротіліна.
Тетяна Воротіліна – дівчина-кіборг і єдина в Україні жінка, яка здолала марафон на протезі й стала рекордсменкою Національної Книги рекордів.