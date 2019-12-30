Юкі Кавауті пробіг свій сотий марафон

Джерело - Чемпіон.

Юкі Кавауті (Kawauchi Yuki) - один із найпопулярніших японських легкоатлетів. 32-річний спортсмен бере участь в забігах на відстані від 1500 м до 50 км.

Перше гучне досягнення Юкі було в 2011 році, і саме тоді він зайняв вагоме місце в еліті бігунів на довгі дистанції. Тоді на Токійському марафоні Кавауті фінішував першим серед японців і третім в абсолюті. Його результат - 2:08:37. Однак справжню сенсацію бігун створив на Бостонському марафоні у 2018 році, коли здобув перемогу з результатом 2:15:58, перевершивши Джеффрі Кіруі з Кенії на дві з половиною хвилини. І найголовніше, що того дня в Бостоні була просто катастрофічно жахлива погода - дощ, град, поривчастий вітер і температура близько чотирьох з половиною градусів.

Особистий рекорд атлета на марафонській дистанції - 2:08:14, який він встановив у 2013 році в Сеулі.

І тепер Юкі Кавауті створив нове досягнення - японець пробіг свій ювілейний сотий марафон в кар'єрі. Атлет пробіг марафон у Хофу і зайняв там сьоме місце, показавши час 2:14:17.

"Я засмучений результатом, я боровся, але це мій сотий марафон. Перший був у Беппу у 2009 році. Сто марафонів за десять років. Сьогодні я 94-й раз вибіг марафон з 2:20:00. Моя наступна мета - вибігти сто марафонів з 2:20:00. Якщо не буде травм, то це повинно статися в липні 2020 року ", - сказав Кавауті після забігу.

Цікаво те, що Юкі Кавауті працює повний робочий день в державній установі префектури Сайтама і тренується у вільний від роботи час без будь-яких субсидій. Саме за це він отримав прізвисько "громадянин-бігун". А ще спортсмен представляв Японію на міжнародному рівні на чемпіонатах світу з легкої атлетики та чемпіонатах світу з півмарафону, хоча не є професійним атлетом, а відноситься до любителів.

Нагадаємо, Чемпіон запустив рубрику про біг.