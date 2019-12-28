Про марафони і не тільки. Чемпіон запустив нову рубрику

Джерело - Чемпіон.

Біг в Україні, та і в цілому світі, все більше і більше стає популярнішим. Тому ми вирішили на нашому сайті запустити нову рубрику RunNews.

Актуально: Найбільший півмарафон України припинив співпрацю з титульним партнером

У ній ми будемо розповідати не тільки про те, на які забіги варто поїхати і скільки треба тренуватися щоб пробігти марафон і не "впіймати стіну". Про рекорди, цікаві історії, фантастичні досягнення і багато-багато іншого.

Дізнавайтеся про біг більше і ставайте Чемпіоном разом з нами.