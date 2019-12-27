Джерело - Чемпіон.

Київський півмарафон, який відбудеться у квітні 2020 року вже вдесяте, носитиме ім’я нового партнера. Напередодні ювілейного 10th Kyiv Half Marathon компанія-організатор Run Ukraine припиняє співпрацю з титульним партнером останніх років.

Заснований у 2011 році, у 2020 році Київський півмарафон від Run Ukraine відбудеться вже вдесяте. Упродовж останніх п’яти років, з 2015 по 2019 роки, він незмінно співпрацював з компанією Нова Пошта.

Напередодні ювілейного 10th Kyiv Half Marathon, який відбудеться 4-5 квітня 2020 року, Run Ukraine завершує п’ятирічну співпрацю з нею.

“Я вважаю, що це були найкращі часи розвитку Київського півмарафону. За 5 років співпраці з цією компанією ми щороку зростали і досягали певних результатів. За цей час ми виросли від 6 000 учасників до майже 13 000. Це єдиний півмарафон в Україні, який входить до календаря World Athletics зі статусом Silver Label. Ми були відкриті у нашій співпраці, чим надихнули компанію на створення власних бігових подій. Ми віримо, що усе, що відбувається – на краще. Попри припинення співпраці з колишнім титульним партнером, Київський півмарафон у 2020 році відбудеться на високому рівні і продовжить свій розвиток до головної мети – Gold Label. Разом ми будуємо Україну власноруч!”,- , – сказав генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Вперше Київський півмарафон відбувся в Києві у 2011 році. За час існування заходу кількість учасників у ньому зросла вдесятеро, з 1290 у 2011 до майже 13 000 у 2019 році. Це єдиний біговий захід в Україні та четвертий півмарафон у світі, який отримав статус Silver Label від World Athletics – міжнародної асоціації, що об’єднує 214 легкоатлетичних федерацій з усього світу.

4-5 квітня 2020 року Київський півмарафон відкриє сезон бігової ліги Ukrainian Majors Running League від компанії Run Ukraine, яка об’єднує сім бігових заходів у різних містах України. Організатори очікують на 16 500 учасників.