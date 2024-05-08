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28.04.2024 07:21 1030

Monte зазнали поразки від найкращої команди світу та вилетіли з ESL Pro League Season 19

Сьогодні 00:42 83 0
Monte зазнали поразки від найкращої команди світу та вилетіли з ESL Pro League Season 19
#Монте, #Counter-Strike 2, #ESL Pro League Season 19

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte завершила виступи на турнірі ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, який проходить у Мальті.

У матчі першого етапу плей-оф представники України поступилися топ-1 організації світу Faze. Гра завершилася з рахунком 2:1 за мапами. 

Зазначимо, що напередодні гравцям Monte довелося з Мальти повернутися до України, аби дотриматися правил виїзду. Кіберспортсмени перетнули державний кордон, а потім одразу ж вирушили назад на турнір. 

ESL Pro League Season 19 з CS2
Плей-оф, Перший етап
Призовий фонд — 750 000$
7 травня

Faze (Європа) — Monte (Україна) 13:7, 14:16, 13:10

У наступному раунді кривдникам Monte протистоятиме інша українська команда Natus Vincere.

На груповому етапі Monte святкували перемогу над російською FORZE, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid, а потім без шансів програли ENCE. У півфіналі сітки останнього шансу підопічні lmbt вдруге перемогли росіян, і у фіналі здолали бразильську FURIA.

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