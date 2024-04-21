Українські скороходи здобули ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Джерело - Base of Ukrainian Sports.

Українці Іван Банзерук та Олена Собчук гарантували собі участь у змішаній естафеті зі спортивної ходьби на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

Це стало можливим завдяки тому, що вони посіли 8 місце на командному чемпіонаті світу в Анталії, Туреччина. Змагання проходили на 42-кілометровій відстані.

Загалом у межах цього ЧС було розіграно 22 квоти на Париж-2024. За олімпійські ліцензії змагалися ще дві українські пари, але їм не вдалося виступити так само успішно, як Банзеруку та Собчук.

Зазначимо, що цього року спортивна ходьба буде вперше в історії представлена як окрема дисципліна в програмі Олімпійських ігор.