Головне
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Сьогодні 15:18 5657
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
Сьогодні 18:38 482
Збірна України обіграла Литву в контрольному матчі напередодні ЧС
Сьогодні 17:41 155
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
Сьогодні 16:29 319
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку
Сьогодні 15:37 3353
Снігур виграла хардовий турнір у Франції
Сьогодні 14:06 504
Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку
Сьогодні 13:21 3698 1
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:56 1402
Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:53 4241
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 18544
Прямі трансляції
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 14:14 903 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:09 598
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 567
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 1010
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 555

Українські скороходи здобули ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Сьогодні 18:27 76 0
Українські скороходи здобули ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Джерело - Base of Ukrainian Sports.

Українці Іван Банзерук та Олена Собчук гарантували собі участь у змішаній естафеті зі спортивної ходьби на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. 

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports. 

Це стало можливим завдяки тому, що вони посіли 8 місце на командному чемпіонаті світу в Анталії, Туреччина. Змагання проходили на 42-кілометровій відстані.

Загалом у межах цього ЧС було розіграно 22 квоти на Париж-2024. За олімпійські ліцензії змагалися ще дві українські пари, але їм не вдалося виступити так само успішно, як Банзеруку та Собчук. 

Зазначимо, що цього року спортивна ходьба буде вперше в історії представлена як окрема дисципліна в програмі Олімпійських ігор. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ 5662 1
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 18544
Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики 7871
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 20476
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 19567
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 10268 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161568
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52488
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61832
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82234
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71141
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21738 1