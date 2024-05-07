Романчук: Не хочеться ризикувати здоров'ям і виступати в Сені

Джерело - Суспільне Спорт.

Титулований український плавець Михайло Романчук припустив, що не братиме участь у змаганнях на відкритій воді, які відбудуться на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це він повідомив у коментарі для Суспільне Спорт під час чемпіонату України в Києві.

"Відкрита вода буде після басейну, і є можливість заявитися на неї. Але з іншого боку — не хочеться ризикувати здоров'ям і виступати в тій річці (Сена — ред.). Подивимося, що моя голова придумає. Ще є можливість заявитися на відкриту воду, але подивимося, як воно буде", — сказав спортсмен.

Лідер збірної України з плавання Романчук — дворазовий призер Олімпіади-2020 з плавання, де здобув срібло на 1500-метрівці вільним стилем і бронзу на 800 м. З 2022 року також почав змагатися на відкритій воді. Уже в перший рік він виборов бронзу чемпіонату світу на дистанції 5 км, а також виступав на олімпійській дистанції 10 км.

Пряму олімпійську ліцензію на змагання у відкритій воді (розігрувалися на чемпіонатах світу 2023 та 2024 року) Михайло не здобув, але все ж може виступити на ОІ-2024.

Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня. Плавання на відкритій воді заплановане на 8 і 9 серпня.

Нагадаємо, голова оргкомітету Парижа-2024 Тоні Естанге вважає, що через дощі у річці Сена може знизитися якість води, тому змагання з плавання й тріатлону планують перенести.

Напередодні Ілля Лінник оновив рекорд України на 200 метрів вільним стилем в олімпійському басейні на чемпіонаті України-2024, який проходить у Києві. Він подолав дистанцію за 1:48.13 хвилин і покращив національний рекорд, який тримався 16 років, на 0,05 секунди.

Раніше українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені. Романчук здобув золото (800 м в/c) та срібло (400 м в/с).

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