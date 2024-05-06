Джерело - ФЛАУ.

Жіноча команда України не змогла отримати олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024, які проходили на Багамах.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Наша команда у складі Катерини Карпюк, Тетяни Харащук, Вікторії Ткачук і Мар’яни Шостак фінішувала п'ятою у додатковому раунді з результатом 3:33:43 хвилини. Для потрапляння на Олімпійські ігри-2024 потрібно було зайняти перше або друге місце у своїх забігах.

Зазначимо, що перемогу здобули представниці Бельгії (3:26.79 хв), а другими до фінішу дісталися іспанки (3:27.30 хв), які побили національний рекорд.

Також у другий день путівки на Олімпійські ігри-2024 в жіночій естафеті 4х400 метрів отримали Нідерланди, Швейцарія, Ямайка та Індія.

Нагадаємо, напередодні збірна України здобула ліцензію на ОІ у змішаній естафеті 4х400 метрів.

Нещодавно НОК розробив рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх, які відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.