Українські шпажистки завершили виступи на стадії 1/8 фіналу Гран-прі в Калі

Джерело - Чемпіон.
Українські шпажистки Влада Харькова й Джоан-Фейбі Бежура програли в 1/8 фіналу на Гран-прі в колумбійському Калі.
Харькова поступилася італійці Фредеріці Ізолі (8:13), а Бежура — аргентинці Ізабель ді Телла (8:15).
У попередньому раунді інша українка Емілі Конрад у напруженій боротьбі поступилася кореянці Сон Се Ра (12:13).
Раніше ми повідомляли, що Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.
Нагадаємо, п’ятеро українських фехтувальників на шаблях змогли кваліфікуватися до основної сітки Гран-прі в Сеулі (Південна Корея).