Українські шпажистки завершили виступи на стадії 1/8 фіналу Гран-прі в Калі

Джерело - Чемпіон.

Українські шпажистки Влада Харькова й Джоан-Фейбі Бежура програли в 1/8 фіналу на Гран-прі в колумбійському Калі.

Харькова поступилася італійці Фредеріці Ізолі (8:13), а Бежура — аргентинці Ізабель ді Телла (8:15).

У попередньому раунді інша українка Емілі Конрад у напруженій боротьбі поступилася кореянці Сон Се Ра (12:13).

Раніше ми повідомляли, що Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

Нагадаємо, п’ятеро українських фехтувальників на шаблях змогли кваліфікуватися до основної сітки Гран-прі в Сеулі (Південна Корея).