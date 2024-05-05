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Українські шпажистки завершили виступи на стадії 1/8 фіналу Гран-прі в Калі

Сьогодні 23:04 104 0
Українські шпажистки завершили виступи на стадії 1/8 фіналу Гран-прі в Калі
#Влада Харькова, #Джоан-Фейбі Бежура, #Жіноча збірна України з фехтування на шпагах

Джерело - Чемпіон.

Українські шпажистки Влада Харькова й Джоан-Фейбі Бежура програли в 1/8 фіналу на Гран-прі в колумбійському Калі.

Харькова поступилася італійці Фредеріці Ізолі (8:13), а Бежура — аргентинці Ізабель ді Телла (8:15).

У попередньому раунді інша українка Емілі Конрад у напруженій боротьбі поступилася кореянці Сон Се Ра (12:13).

Раніше ми повідомляли, що Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

Нагадаємо, п’ятеро українських фехтувальників на шаблях змогли кваліфікуватися до основної сітки Гран-прі в Сеулі (Південна Корея). 

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