Шпажистки Харькова й Бежура вийшли до 1/8 фіналу Гран-прі в Калі

Джерело - Чемпіон.

Українські шпажистки Влада Харькова й Джоан-Фейбі Бежура вийшли до 1/8 фіналу на Гран-прі в колумбійському Калі.

У 1/16 фіналу Харькова впевнено розібралася з канадкою Сяо Руєн (15:2). У наступному раунді вона протистоятиме італійці Фредеріці Ізолі (орієнтовний початок — о 22:00 за Києвом).

Бежура в один укол перемогла француженку Мері-Флоранс Кандассамі (11:12). В 1/8 проти неї фехтуватиме аргентинка Ізабель ді Телла (22:30 за київським часом).

Інша українка Емілі Конрад у напруженій боротьбі поступилася кореянці Сон Се Ра (12:13).

Раніше ми повідомляли, що Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

Нагадаємо, п’ятеро українських фехтувальників змогли кваліфікуватися до основної сітки Гран-прі в Сеулі (Південна Корея).