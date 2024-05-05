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Aurora – Ураган 2:4: огляд фіналу Кубку України

Сьогодні 17:35 113 0
Aurora – Ураган 2:4: огляд фіналу Кубку України
#Ураган, #Кубок України з футболу, #Aurora

Джерело - Чемпіон.

Івано-франківський Ураган переграв Aurora у фінальному матчі Кубку України з футзалу сезону-2023/24.

Огляд матчу

Клуб із Західної України зумів проявити характер, здобувши вольову перемогу, та втретє виграв Кубок України. Раніше це вдавалося у сезонах 2018/19 та 2019/20.

Кубок України з футзалу
Фінал, 5 травня

Aurora (Київ) – Ураган (Івано-Франківськ) 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Семенченко, 1:1 – 26 Корсун, 1:2 – 33 Грицина, 2:2 – 35 Семенченко, 2:3 – 44 Шотурма, 2:4 - 50 Савенко

Нагадаємо, що у півфіналі турніру Ураган пройшов київський ХІТ, а Aurora була сильнішою за Кардинал-Рівне.

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