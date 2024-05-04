Дяченко не змогла потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на колоді

Джерело - Чемпіон.

Українка Поліна Дяченко залишилась поза подіумом у вправах на колоді на жіночому чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в італійському Ріміні.

Дяченко посіла останнє 8 місце з результатом 12,500. Золото здобула італійка Маніла Еспосіто (14,400), друге місце посіла румунка Сабріна Войня (14,166), а бронзову медаль записала в актив представниця Франції Маріне Боєр (14,033).

Результати змагання

Поліна стала єдиною українською гімнасткою, яка пройшла кваліфікацію та виборола місце у фіналі ЧЄ.

Нагадаємо, в чоловічій частині змагання Україна зуміла вдруге в історії здобути золото.

В індивідуальних змаганнях Ілля Ковтун двічі за день став чемпіоном Європи у вправах на перекладині та паралельних брусах. Також медалі здобули Олег Верняєв (срібло у багатоборстві) та Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).