Верняєв — про історичне золото на ЧЄ: Ми показали, що боротимемося в Парижі

Гімнаст Олег Верняєв вважає, що збірна України зможе боротися за медалі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це Верняєв розповів порталу LB.ua.

"Після перемоги настала тотальна радість, адже ми нарешті виграли командну медаль, показали, що ми боротимемося в Парижі на Олімпіаді. Я думаю, що ми змогли це зробити внаслідок сили кожного гімнаста, адже у нас майже всі — це призери й чемпіони Європи та світу. Лише для Радомира Стельмаха це був дебют, але він теж впорався з програмою.

Ми працювали злагодженою єдиною командою. Крім того, 4 людини з команди — це багатоборці, що є великим плюсом. Я дуже задоволений нашим складом. Хлопці просто найкращі. Як би смішно не було, але мене списували з рахунків тільки деякі люди з нашої федерації. На мою думку, це або люди, які не розуміють у гімнастиці нічого, або ті, хто просто заважали.

Головне — це те, що я довів собі, що можу ще боротись за медалі. Цей турнір був показовим для мене, а це дуже важливо психологічно. Мотивація у підсумку буде кращою. Шанси на успіх у нас прекрасні. Зараз варто працювати щодня, берегти себе, щоб травми не заважали, і, думаю, ми вас порадуємо в Парижі. Загадувати неможливо у спорті, але аналізувати можна і потрібно, тому, думаю, у нас бойова команда зараз", — підсумував Верняєв.

Нагадаємо, що Україна зуміла вдруге в історії здобути золото у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи, а Верняєв завоював срібло в багатоборстві.

Окрім цього в індивідуальних змаганнях Ілля Ковтун двічі за день став чемпіоном Європи у вправах на перекладині та паралельних брусах. Також медаль здобув Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Напередодні внаслідок обстрілу Росії було знищено зал спортивної гімнастики в Одесі.