Чоловіча збірна України програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу в Гонконгу

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з фехтування на рапірах програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу в Гонконгу.
Поєдинок завершився з рахунком 45:44. Зазначимо, що італійці вийшли у фінал турніру, де зіграють проти Гонконгу.
За українську команду виступали Дмитро Чучукало, Даниїл Гойда, Євген Лазаренко та Андрій Погребняк. Вони розпочали свій шлях в 1/16, де впевнено здолали збірну Австрії (45:33).
Нагадаємо, напередодні Погребняк поступився японцю Такахіро Сікіне в 1/32 фіналу КС.
Також нещодавно українки Дарія Миронюк та Ольга Сопіт завершили виступи у фінальній частині турніру.