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Чоловіча збірна України програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу в Гонконгу

Сьогодні 11:27 120 0
Чоловіча збірна України програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу в Гонконгу
#Лазаренко, #Кубок світу з фехтування, #Андрій Погребняк, #Даниїл Гойда, #Дмитро Чучукало

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з фехтування на рапірах програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу в Гонконгу.

Поєдинок завершився з рахунком 45:44. Зазначимо, що італійці вийшли у фінал турніру, де зіграють проти Гонконгу.

За українську команду виступали Дмитро Чучукало, Даниїл Гойда, Євген Лазаренко та Андрій Погребняк. Вони розпочали свій шлях в 1/16, де впевнено здолали збірну Австрії (45:33).

Нагадаємо, напередодні Погребняк поступився японцю Такахіро Сікіне в 1/32 фіналу КС.

Також нещодавно українки Дарія Миронюк та Ольга Сопіт завершили виступи у фінальній частині турніру.

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