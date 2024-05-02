Це пережитки минулого: Тупчій пояснив рішення не їхати у збірну України

Діагональний Барком-Кажанів Василь Тупчій відмовився приєднуватися до збірної України через заборону на присутність сім’ї в розташуванні команди.

Про це 32-річний волейболіст розповів у коментарі Tribuna.com.

"Я був готовий приїхати в збірну, але в мене була невеличка умова — щоб моя сім’я час від часу могла приїжджати до мене на декілька днів, тому що вони знаходяться в Україні.

Але я знаю, що є таке правило в тренера, що не можна, щоб сім’ї були, дівчата, дружини. Як на мене, це пережитки минулого, тому я поставив умову: якщо можна, щоб сім’я приїхала – я приїду, якщо ні – я не приїду. На що я взагалі не отримав ніякої відповіді й не маю взагалі ніяких комунікацій.