Це пережитки минулого: Тупчій пояснив рішення не їхати у збірну України

Джерело - Tribuna.com.
Діагональний Барком-Кажанів Василь Тупчій відмовився приєднуватися до збірної України через заборону на присутність сім’ї в розташуванні команди.
Про це 32-річний волейболіст розповів у коментарі Tribuna.com.
"Я був готовий приїхати в збірну, але в мене була невеличка умова — щоб моя сім’я час від часу могла приїжджати до мене на декілька днів, тому що вони знаходяться в Україні.
Але я знаю, що є таке правило в тренера, що не можна, щоб сім’ї були, дівчата, дружини. Як на мене, це пережитки минулого, тому я поставив умову: якщо можна, щоб сім’я приїхала – я приїду, якщо ні – я не приїду. На що я взагалі не отримав ніякої відповіді й не маю взагалі ніяких комунікацій.
Але, як на мене, нічого страшного в цьому немає, поїдуть гравці, які грали в Україні, хтось з-за кордону приїде, я думаю. Також буде можливість у них себе проявити", — сказав Тупчій.
Зазначимо, що новим тренером збірної нещодавно став 67-річний аргентинець Рауль Лосано. За словами президента Федерації волейболу України Михайла Мельника, він перебував "у трансі", коли дізнався про бойкот, який влаштували лідери команди.
Олег Плотницький, який також вирішив бойкотувати найближчий збір "жовто-синіх", пояснив своє рішення бажанням відпочити після складного сезону за італійську Перуджу.