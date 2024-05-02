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Рапіристи Погребняк і Чучукало вийшли до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі

Сьогодні 09:24 87 0
Рапіристи Погребняк і Чучукало вийшли до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі
Фото: FIE
#Збірна України з фехтування, #Кубок світу з фехтування, #Клод Юнес, #Андрій Погребняк, #Дмитро Чучукало

Джерело - Чемпіон.

Українці Андрій Погребняк і Дмитро Чучукало в другий день змагань пробилися до 1/32 фіналу етапу Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, який проходить у Гонконзі.

Чучукало на шляху до 1/32 фіналу переміг сингапурця Кейона Луу (15:5), а Погребняк завдяки впевненому виступу в кваліфікації відразу потрапив до цієї стадії змагань.

Інший українець Клод Юнес у 1/64 фіналу не завершив зустріч проти поляка Яна Юркевича (9:11, відмова). Євген Лазаренко без боротьби програв гонконжцю Ніколасу-Едварду Чої (4:15). А Данило Гойда поступився єгиптянину Мохамеду Ашуру (12:15).

Вирішальні поєдинки чоловічого та жіночого турнірів відбудуться у п'ятницю, 3 травня.

Розклад змагань

  • 3 травня – індивідуальні змагання, чоловіки та жінки, вирішальні поєдинки 
  • 4 травня – командні змагання, чоловіки та жінки.

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші змагання після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Варто додати, Україну на Кубку світу представляють п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

Нагадаємо, в перший день змагань українки Дар'я Миронюк та Ольга Сопіт також відібралися до фінальної частини етапу.

Раніше ми повідомляли, що українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

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