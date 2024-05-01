Ковтун — найкращий спортсмен України у квітні

Джерело - Чемпіон.

Гімнаст Ілля Ковтун та шпажистка Анна Максименко визнані найкращими спортсменами України у квітні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Ковтун став триразовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики, який відбувся в італійській Ріміні. Він став найкращим у вправах на перекладині та паралельних брусах, а також вибором золоту нагороду в командних змаганнях.

Найкращим юним спортсменом назвали Анну Максименко. У квітні вона стала чемпіонкою світу з фехтування серед кадетів в особистих змаганнях жіночої шпаги в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Лауреатів спортивного місяця нагородять грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам'ятними плакетками.