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25.04.2024 21:39 382

Український дует виграв Кубок Міжнародного черліденгового союзу

Сьогодні 10:18 92 0
Український дует виграв Кубок Міжнародного черліденгового союзу

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України виграла Кубок Міжнародного черліденгового союзу в змаганнях провідних фристайл-дуетів світу, які відбулися в американському Орландо. 

Українська пара — Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофєєва — завоювала перемогу та здобула кубок.

Спортсменки у боротьбі випередили дуети з Еквадору та Хорватії, які завоювали відповідно срібні та бронзові медалі.

Інший український дует у складі бронзових призерок Кубку Світу в Сеулі Катерини Карпової та Аріни Мораренко посів четверте місце.

Повідомляють, що потужною підтримкою для українських черлідерок була присутність на змаганні наших ветеранів війни, які проходять реабілітацію у США. Серед них — колишній командир роти 47 бригади Микола Мельник, який втратив ногу під час штурму на Запорізькому напрямку в червні 2023 року.

Нагадаємо, Малошенко і Тимофєєва здобули срібло на чемпіонаті світу з черлідингу.

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